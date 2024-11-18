В сети показали, как выглядел Киев в первые годы независимости. Архивные фото

Фотографии – одна из возможностей заглянуть в историю Киева, в частности, это касается первых лет Независимости Украины. На снимках 1993 года зафиксированы жители столицы и ее центральные улицы.

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Архивные фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Можно увидеть, какой была жизнь столицы более 30 лет назад.

"Таким был Киев в 1993 году", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть центр Киева, в частности, Майдан Незалежности и Крещатик, а также Международный аэропорт Борисполь.

Напомним, столичный жилмассив Русановка полностью окружает искусственный канал, благодаря которому эта местность получила народное название - "Киевская Венеция". В 1980 годах здесь была сделана серия снимков, зафиксировавших красоту этой локации.

Прогулки на велосипеде в наши дни – любимый вариант активного отдыха жителей Киева. То, что двухколесный транспорт был популярен в начале 1910-х годов, мы можем увидеть благодаря фото первой велосипедистки столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 1970 годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегом города, можно было увидеть большие мели.

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