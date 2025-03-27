В сети показали, как выглядел Голосеевский проспект в Киеве в 1941-м на кадрах немецких пропагандистов. Фото

В сентябре 1941 года Киев был захвачен немецкими войсками. Кадры с видами столицы Украины первых дней нацистской оккупации демонстрировались в кинотеатрах Германии "Немецкий еженедельным обзором". На пленке пропагандистского журнала можно, в частности, увидеть нынешний Голосеевский проспект.

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Старые снимки опубликованы на портале Pastvu. Сейчас эта местность выглядит совсем по-иному.

"Голосеевский проспект, 1941 год. Источник "Die Deutsche Wochenschau", – говорится в сообщении.

Die Deutsche Wochenschau ("Немецкий еженедельный обзор") – пропагандистский киножурнал времен Второй мировой войны, выпускавшийся в Германии с июня 1940 по март 1945. Он демонстрировался в кинотеатрах перед просмотром кинофильмов в обязательном порядке.

Еженедельно рассылались до 2000 копий плюс копии на иностранных языках для союзников, нейтральных стран, оккупированных территорий и лагерей военнопленных.

Напомним, остров Труханов в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистской. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем родила мать" здесь начали еще в 1918 году.

В Киеве 12 лет назад, 22-23 марта, произошел "снегопад век", который длился 36 часов, в результате чего жизнь города была буквально парализована, а застрявший в сугробах транспорт извлекали с помощью БТРов. Андреевский спуск тогда превратился в настоящий горнолыжный курорт.

Как сообщал OBOZ.UA, в первой половине 20-го века из Киева в Бровары можно было доехать без пересадок. Для этого существовал специальный бензотрамвай, соединявший центр города столицы и Почтовую площадь.

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