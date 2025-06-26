В сети показали, как выглядел Андреевский спуск и Подол в Киеве 1970-1980-х годов. Уникальные фото

Старые фотографии являются невероятной возможностью заглянуть в историю Киева. Благодаря труду фотохудожника Александра Перминова мы можем увидеть столицу 1970-1980-х годов – такой она осталась только в памяти старшего поколения.

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Уникальные снимки были опубликованы на странице Елены Насыровой в соцсети Facebook. Абсолютное большинство зданий не сохранилось до наших дней.

"Лет восемь назад моя близкая подруга, известная архитектуровед Наталья Кондель-Перминова предоставила издательству "ВАРТО" для сканирования большую коллекцию фотографий своего покойного мужа, незаурядного фотохудожника Александра Перминова, который выполнил много фотографий Киева 1970-1980-х годов", – говорится в сообщении.

Как отметила киевлянка, в частности, благодаря работам фотографа, мы можем увидеть Андреевский спуск и его дворики того времени. Сейчас это все стало историей и сохранилось лишь в памяти старшего поколения.

Напомним, в 1938 году в Киеве началось строительство двух железнодорожных тоннелей под рекой Днепр, которые в наши дни более известны как "сталинское метро". Их сооружение так и не было завершено из-за начала Второй мировой войны, но благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть, как они выглядели в 1943 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

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