В сети показали, как в речном порту Киева разгружали херсонские арбузы в 1958 году. Архивные фото

Каждый год из южных областей Украины, в частности Херсонщины, в Киев на баржах привозили большие спелые арбузы. Разгрузка ягоды на столичном причале в 1950-х годах очень отличалась от того, как это делают в наши дни.

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Уникальные снимки были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Можно увидеть, как происходил этот процесс 67 лет назад.

"Речной порт Киева. Арбузы из Херсона. 1958 год. Фото Ирины Пап", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что вкусную ягоду в те годы перегружали с баржи на авто вручную.

Напомним, в 1938 году в Киеве началось строительство двух железнодорожных тоннелей под рекой Днепр, которые в наши дни более известны как "сталинское метро". Их сооружение так и не было завершено из-за начала Второй мировой войны, но благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть, как они выглядели в 1943 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

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