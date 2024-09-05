В сети показали, как в 1897 году выглядел рынок Киева, где появились первые столичные преступные группы. Фото

Столичный колхозный рынок "Лесной" в наши дни больше известен как "Юность", в свое время был не только точкой продажи продуктов питания, но слыл крупнейшим строительным рынком. В 1897 году место, где в то время начали зарождаться первые киевские преступные группы, сфотографировал неизвестный киевлянин.

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Старые снимки в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. В наши дни эта локация выглядит совсем по-иному.

"1987 год. Рынок "Юность". Именно в то время там почитают зарождаться первые киевские ОПГ (организованные преступные группы. – Ред)", – говорится в сообщении.

Колхозный рынок "Лесной" (Юность. – Ред.) начал работу в 1971 году. Народное название "Юность", вероятно, получило по ориентиру – остановке трамвая "улица Юности". В свое время являлся крупнейшим строительным рынком столицы.

Напомним, в начале 1870-х годов в Киеве построили уникальный храм, который в народе назывался Железная церковь. Его построили из чугуна, а располагался он вблизи современного здания столичного цирка.

В Киеве в 50-60-х годах ХХ века в разных районах практиковали построение неглубоких и небольших по площади открытых летних бассейнов. Летом это было место концентрации детей, где они с удовольствием проводили много времени.

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня немногие из жителей столицы Украины знают, что раньше в столице существовала своя настоящая "Киевская Швейцария". Ее красотой можно было насладиться, катаясь на трамвае, сочетавшем "нижнюю" и "верхнюю" части города.

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