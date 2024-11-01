В сети показали, как строили метро 'Арсенальная': архивный кадр Киева из 1950-х

Уже 6 ноября очередную годовщину со своего открытия отметит станция Киевского метрополитена "Арсенальная". Это едва ли не самая знаковая станция столичной подземки, ведь долгое время она оставалась самой глубокой в мире.

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И вот в сети показали, как сооружали это инженерное чудо. Фото, сделанное в конце 1950-х годов, опубликовала Facebook-страница "Клуб коренного киевлянина".

Над "Арсенальной" работали архитекторы Геннадий Гранаткин, Станислав Крушинский и Наталья Щукина. Задача перед ними стояла непростая – построить станцию, которая бы залегала под высокими кручами правого берега Днепра. В результате глубина станции составила 105,5 метра. До 2022 года она оставалась самой глубокой в мире, пока в китайском Чунцине не открыли станцию глубиной 116 метров.

Чтобы обеспечить спуск на столь огромную глубину, на станции обустроили двухмаршевый эскалатор. Первая его часть имеет длину 55,8 метра, а вторая – 46,6 метра.

Отдельную проблему составляло сооружение вестибюля станции. Строить его под землей из-за огромной глубины было очень сложно. Потому инженеры и архитекторы решили собрать его на поверхности и опустить под землю. Так некоторое время киевляне могли видеть на нынешней Арсенальной площади гигантское железобетонное кольцо весом более трех тысяч тонн. Его прозвали "стаканом". И именно это сооружение можно увидеть на архивном фото.

Открыли станцию "Арсенальная" 6 ноября 1960 года. С 1986 года она имеет статус памятника архитектуры местного значения и охраняется законом. Охранный номер объекта – 187.

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