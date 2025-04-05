В сети напомнили, какими был Киев более 100 лет назад. Архивные фото

Благодаря сохранившимся до наших времен архивным снимкам начала 1900-х годов мы можем заглянуть в историю Киева. Эти фотографии дают нам возможность увидеть, каким тогда был город, какая потерянная архитектура и жизнь его жителей.

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Фото, в частности, опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Столица сильно изменилась с того времени.

"Таким был Киев больше 100 лет назад. 1900-е годы", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках можно увидеть разные места столицы, в частности, центр города, известные здания и жизнь обычных киевлян.

Напомним, остров Труханов в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистской. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем родила мать" здесь начали еще в 1918 году.

В Киеве 12 лет назад, 22-23 марта, произошел "снегопад век", который длился 36 часов, в результате чего жизнь города была буквально парализована, а застрявший в сугробах транспорт извлекали с помощью БТРов. Андреевский спуск тогда превратился в настоящий горнолыжный курорт.

Как сообщал OBOZ.UA, в первой половине 20-го века из Киева в Бровары можно было доехать без пересадок. Для этого существовал специальный бензотрамвай, соединявший центр города столицы и Почтовую площадь.

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