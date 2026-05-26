'Алкоголизм, отчаяние или отсутствие креативности?' В МИД высмеяли российские угрозы Киеву

В Министерстве иностранных дел Украины иронично отреагировали на очередные заявления России о возможных ударах по Киеву. В ведомстве отметили, что 4 года и 3 месяца страна-агрессор систематически атаковала столицу Украины ракетами и беспилотниками.

Соответствующее заявление обнародовал спикер МИД Георгий Тихий. Новую порцию российских угроз он назвал попыткой разыграть "совершенно новую карту".

Представитель МИД поставил под сомнение логику такой риторики, учитывая то, что обстрелы столицы продолжаются годами.

"В течение 4 лет и 3 месяцев Россия еженедельно атаковала Киев баллистическими и крылатыми ракетами, а также роями беспилотников, убивая мирных жителей и вызывая разрушения. Сегодня она разыгрывает совершенно "новую карту", угрожая... атаковать Киев. Что это значит?", – говорится в заметке Тихого.

В своей заметке в Х спикер предложил оценить причины таких угроз России. Среди вариантов: алкоголизм, отчаяние и недостаток креативности.

Что предшествовало

25 мая Россия пригрозила Украине серией ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. В МИД РФ заявили, что целью станут объекты, связанные с разработкой, производством и подготовкой к применению БПЛА, а также центры принятия решений и командные пункты.

"Вооруженные Силы Российской Федерации начинают последовательное нанесение системных ударов по предприятиям украинского ОПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, которые используются киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаправленное наведение. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам", – говорится в заявлении.

В российском ведомстве также обратились к работникам дипломатических миссий и международных организаций с призывом как можно быстрее выехать из Киева. Жителям столицы посоветовали не приближаться к военным и административным объектам.

Свои угрозы РФ объясняет якобы нарушением Украиной Женевских конвенций и обвиняет Киев в атаке на колледж в Старобельске в ночь на 22 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 мая, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Представитель страны-агрессора по поручению диктатора Владимира Путина "рекомендовал" Штатам обеспечить эвакуацию из Киева своего дипломатического персонала и других граждан.

