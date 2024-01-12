В полиции рассказали, сколько пьяных водителей было обнаружено на дорогах Киева в течение 2023 года

В Киеве в 2023 году правоохранители составили 8192 административных протоколов за управление водителями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Нарушителей не пугают штрафы и лишение водительских прав.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. За такое нарушение предусмотрены штрафы от 17 до 51 тысячи гривен.

"За 2023 год киевские патрульные составили 8192 административных протоколов по ст. 130 (Управление транспортным средством лицами в состоянии опьянения) КУоАП. Под действием алкоголя или наркотических веществ водитель теряет способность адекватно воспринимать происходящее вокруг и вовремя реагировать на смену обстановки", – подчеркнули в пресс-службе.

В полиции напомнили, что за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения предусмотрена следующая ответственность:

по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения или отказ от прохождения осмотра состояния опьянения) КУоАП — штраф 17000 гривен с лишением права управления на 1 год;

по ч. 2 ст. 130 (Повторное в течение года управление в состоянии опьянения) КУоАП - штраф 34000 гривен с лишением права управления на 3 года с возмездным изъятием транспортного средства или без такого или админарест на 10 суток с возмездным изъятием транспортного средства или без такого;

по ч. 3 ст. 130 (Третье и последующие в течение года управление в состоянии опьянения) КУоАП - 51000 гривен с лишением права вождения на 10 лет и конфискацией транспортного средства или админарест на 15 суток с лишением права вождения на 10 лет и конфискацией транспортного средства;

по ч. 4 ст. 130 (Применение лицом, управляющим транспортным средством, после ДТП с его участием, алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, лекарственных препаратов до проведения соответствующего осмотра) КУоАП — 34000 гривен или административный арест сроком 15 суток с лишением права управления на 3 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева в среду, 10 января, легковушка на скорости протаранила маршрутный автобус, который на остановке высаживал пассажиров. В дальнейшем патрульные обнаружили у предполагаемого виновника ДТП признаки алкогольного опьянения.

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