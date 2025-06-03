В полиции рассказали, какой из районов Киева является самым криминальным за последние пять лет: подробности

В течение 2020-2025 годов больше всего преступлений в Киеве было совершено в Днепровском районе. В нем за этот период зафиксировали всего 7155 уголовных правонарушений, в частности, это умышленные убийства и разбойные нападения.

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Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передают СМИ. Данные опубликованы по состоянию на 29 мая.

Так, столичный Днепровский район стал рекордсменом по количеству совершенных преступлений в период с 2020 по 2025 год. В общем правоохранители зафиксировали 7155 уголовных правонарушений по 5 статьям УКУ: умышленное убийство, кража, грабеж, разбой и хулиганство.

Абсолютное большинство преступлений – это кражи (6460), что является самым высоким показателем в столице. Кроме того, здесь зафиксировано 443 грабежа, 45 разбоев, 53 умышленных убийства и 154 случая хулиганства.

На втором месте -– Святошинский район с 6272 преступлениями (по 5 статьям), из которых 5826 – это кражи. Здесь также произошло 58 разбоев - больше всего среди всех районов.

Шевченковский (6216 преступлений) и Дарницкий (6096) - следующие в этом "рейтинге". В Шевченковском - более полутысячи краж, 310 грабежей и 36 убийств. В Дарницком – 5524 кражи, 319 грабежей и 38 умышленных убийств. Этот район также отличился высоким показателем хулиганства – 177 случаев.

Более 5 тысяч преступлений зарегистрировали также в Деснянском, Оболонском, Голосеевском и Соломенском районах. Самый высокий показатель умышленных убийств среди этих четырех имеет Деснянский (50 случаев). Подольский район приближается к концу "криминального" списка: здесь зафиксировали 3738 преступлений за пятилетие.

В полиции добавили, что самым спокойным районом можно считать Печерский, где за последние пять лет зафиксировали самое низкое общее количество преступлений – 3389.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве вынес приговор двум обвиняемым, которые похитили, пытали и убили заложника. Чтобы скрыть преступление, они отрезали жертве голову и руки.

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