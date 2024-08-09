В общественном транспорте Киева временно не работают валидаторы: как оплатить проезд

В Киеве в наземном общественном транспорте по техническим причинам временно не работают валидаторы. Сейчас есть только одна возможность оплатить проезд – с помощью приложения "Киев Цифровой".

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Специалисты уже занимаются устранением неисправности.

"По техническим причинам в наземном общественном транспорте временно не работают валидаторы. Специалисты уже работают над оперативным возобновлением работы оборудования. О полном возобновлении работы валидаторов сообщим дополнительно", – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, сейчас оплатить проезд в наземном общественном транспорте можно только через сервис виртуальной валидации в городском приложении "Киев Цифровой". Контроллеры предупреждены о технической неисправности и не будут штрафовать пассажиров, пока будут продолжаться восстановительные работы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве через несколько недель могут начаться испытания тоннелей метро на участке между станциями "Лыбидская" и "Демеевская". Полноценно движение поездов планируется запустить в начале сентября.

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