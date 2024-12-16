В одном из маршрутных автобусов Киева заметили анонс необычной акции. Согласно объявлению в день смерти российского диктатора Владимира Путина проезд в маршрутке будет бесплатным для всех желающих.

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Соответствующее видео опубликовали в социальных сетях. На каком маршруте ездит этот транспорт, не сообщалось

"Бесплатный проезд в день смерти Путина будет в Киеве", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть, что в одном из столичных маршрутных автобусов на выходе установлена соответствующая табличка, с обещанием реализовать такую акцию.

Напомним, Южно-Африканская Республика (ЮАР) не будет приглашать Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки". Причиной тому стал ордер Международного уголовного суда (МКС) в Гааге, который требует его ареста из-за насильственной депортации украинских детей.

Выданный ранее ордер Международного уголовного суда не разрешил Путину посетить саммит БРИКС в ЮАР в августе. Этот визит должен был стать первым крупным заграничным выездом с начала войны в Украине, но он решил не рисковать и отослал туда министра иностранных дел Сергея Лаврова. Кроме того, Путин отказался от участия в саммите G20, проходившем 18-19 ноября в Бразилии.

Как сообщал OBOZ.UA, война в Украине в 2024 году может достичь своего финала, поскольку есть большая вероятность того, что президент России Владимир Путин в конце концов умрет. Без столь переломного момента боевые действия будут продолжаться до истощения.

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