Война в Украине в тупике, но Путин почти труп: британский 'Нострадамус' дал очевидный прогноз на 2024 год

Война в Украине в 2024 году может достичь своего финала, поскольку есть большая вероятность того, что президент России Владимир Путин в конце концов умрет. Без такого переломного момента боевые действия будут продолжаться до истощения.

Видео дня

Такой прогноз дал британский экстрасенс Крэйг Гамильтон-Паркер в интервью Metro. Журналисты утверждают, что провидец, которого называют "новым Нострадамусом", ранее якобы предсказывал пандемию COVID-19, Brexit, президентство Дональда Трампа и смерть королевы Елизаветы II.

69-летний Гамильтон-Паркер утверждает, что является духовным медиумом и вместе со своей женой достигает состояния, во время которого может видеть будущее. Однако не следует исключать, что британец просто умеет внимательно читать новости и делать выводы из них. Но ладно, давайте послушаем, что скажет "Нострадамус".

"В 2024 году война в Украине будет продолжаться. Она зашла в тупик и будет непрерывной войной на истощение", – утверждает пророк.

Следует ли заглядывать в духовный мир, чтобы узнать такие очевидные вещи? Скорее нет, чем да. Очевидно, что достаточно читать западную (да и украинскую тоже) прессу, рассказывающую о сложной ситуации на фронте. В частности, о тупике откровенно говорил даже главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

Да и то, что война идет на истощение – тоже очевидно. Украина пытается максимально оставить оккупантов без поставок, а враг надеется, что Запад просто прекратит поддержку Украины.

Путин вот даже Си Цзиньпину якобы говорил, что готов воевать с Украиной в течение 5 лет. Очевидно, что это война на истощение.

Ну ладно, с ситуацией на фронте разобрались. Что еще обещает Гамильтон-Паркер…

Медиум утверждает, что чувствует, что смерть Путина неизбежна. Не вообще, потому что очевидно, что оно не бессмертно, а "неизбежна" именно в 2024 году.

"Я чувствую, что смерть Путина неизбежна, и это может стать переломным моментом и тем, что все это (война в Украине. – Ред.) закончится", – заявил журналистам экстрасенс.

Ну ладно, если верить "Генералу СВР", Путин умер еще 27 октября 2023 года, а тем, кто видел лицо главы Кремля на видео от 1 января 2024 года очевидно, что даже если не умер, то ему точно не хорошо, и проблема не во вчерашнем оливье.

Может ли смерть Путина остановить войну? Вопрос спорный, но в России все же может начаться большая борьба за власть, которая может отвлечь внимание наших соседей от Украины.

Что касается мировых новостей, то экстрасенс видит, что король Чарльз отречется от престола в Великобритании в 2028 году и окажется в инвалидной коляске. Пока король, якобы, "страдает от депрессии и хорошо скрывает это".

В США на выборах президента якобы снова победит Трамп (с этим не все согласны. – Ред.), который получит поддержку от "чернокожей женщины". Его вице-президентом, вероятно, станет Кэри Лейк (бывшая телеведущая, а сейчас политик-республиканка. – Ред.) или Кэндис Оуэнс (активистка, телеведущая и политик-республиканка. – Ред.)

Тем временем вокруг Джо Байдена "произойдет какой-то кризис, некоторые юридические проблемы". Очевидно, что Гамильтон-Паркер читал новости об отчаянном желании республиканцев устроить действующему президенту США импичмент. По его словам, "на короткое время у власти окажется Камала Гаррис". Опять же, очевидно – если Байдена уберут, именно она станет у руля США.

Если же отойти от политики, то "новый Нострадамус" также увидел, что над Ватиканом будет белый дым, а это значит, что Папа Римский умрет и будет избран новый понтифик. Следует ли говорить, что новости о не лучшем состоянии здоровья 87-летнего Франциска появляются достаточно регулярно?

Из хороших новостей Гамильтон-Паркер увидел, что Тейлор Свифт забеременеет после своего мирового турне Eras World Tour 2024 года и "успокоится на несколько лет после недавнего успеха и насыщенного тура".

Очевидно, что выбранная Time человеком года Тейлор Свифт, которая также в 2023 году стала миллиардершей благодаря концертной деятельности, вполне может позволить себе отдохнуть несколько лет. А учитывая, что западные СМИ живо обсуждают ее пылкий роман со спортсменом Тревисом Келси, сложно ли прийти к выводу, что пара может подумать о рождении ребенка?

Ранее OBOZ.UA также публиковал прогноз на 2024 год, который якобы делала Ванга. Любопытно, что она тоже видела смерть Путина.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.