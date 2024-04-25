В КОВА рассказали, будет ли действовать комендантский час в Пасхальную ночь на Киевщине

В Киевской области на Пасху, в ночь с 4 на 5 мая, не будут отменять действие комендантского часа. Посетить храмы и освятить пасхи можно будет после ее завершения.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Обратился с просьбой к представителям церквей оперативно и максимально широко проинформировать людей о необходимости соблюдения всех мер безопасности. В Пасху, в ночь с субботы 4 мая на воскресенье 5 мая, комендантский час в Киевской области будет действовать без изменений - с 00:00 до 5:00. Передвижение по улице в настоящее время запрещено, поэтому богослужения должны транслироваться в онлайн-режиме", – сообщил Кравченко.

Глава Киевской ОВА добавил, что посетить храмы и освятить пасхи можно будет после завершения комендантского часа. Жителей Киевщины призвали соблюдать правила безопасности, а в случае тревоги оперативно пройти до ближайшего укрытия. О местах их расположения также должна быть предоставлена необходимая информация.

"Правоохранители будут следить за общественным порядком и будут работать в усиленном режиме. Но крайне важно, чтобы и люди были максимально внимательны. Поэтому прошу, если есть информация о возможных провокациях – не тянуть. Сразу обращайтесь в правоохранительные органы. Самый большой христианский праздник должен быть действительно праздником для каждого верующего", – добавил Кравченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году православные и греко-католики Украины будут отмечать Пасху 5 мая. Это одна из самых поздних возможных дат. Праздник может выпадать на период между 22 марта и 8 мая.

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