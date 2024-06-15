В Киевском зоопарке в открытый вольер переселили спасенного капибара. Фото и видео

В Киеве в открытый природный вольер после лечения переселили спасенного капибара Тоху. Для его реабилитации созданы все необходимые условия.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"Сегодня в Киевзоо произошло радостное событие – спасенный месяц назад капибара Тоха после лечения выходит в открытый вольер. Впереди длинный путь реабилитации и социализации с другими капибарами", – рассказали в пресс-службе.

В зоопарке добавили, что увидеть спасенное животное можно в конце копытного ряда возле слоновника – в его зеленом имении с живыми деревьями, кустарниками и цветами на берегу бассейна с фонтаном.

"А при встрече просим сохранять тишину, чтобы лишний раз не пугать нашего Тоху, ведь его реабилитация продолжается", – отметили в Киевзоо.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке для его жителей создали все необходимые условия для того, чтобы пережить летнюю жару и насладиться СПА-процедурами. Здесь есть прохладные бассейны, фонтанчики, озера, фонтаны и даже водопады.

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