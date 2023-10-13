В Киевском зоопарке устроят тыквенный уикенд для копытных: когда можно увидеть кормление животных. Фото и видео
В Киевском зоопарке продолжаются тыквенные уикенды. На выходных, 14 и 15 октября, оранжевыми тыквами попробуют копытные жители заведения.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Станьте свидетелем происшествия и увидеть других жителей заведения в выходные можно с 10:00 до 17:00 (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
"В Киевзоо продолжаются тыквенные уикенды. В эти выходные оранжевые тыквы будут смаковать копытные. И это не просто развлечения, а часть постоянного зоотехнического процесса по обогащению среды. Обновление в вольерах и изменения в меню – необходимое и полезное для животных, а к тому же чрезвычайно интересное для посетителей", – рассказали в пресс-службе.
Показательные кормления состоятся 14-15 октября:
- 12:00 – Камерунские козы и овцы, валлийские козы и ослы домашние;
- 12:30 - Вьетнамские свинки;
- 12:45 – Шотландский высокогорный скот;
- 13:00 – Яки.
Стать свидетелем происшествия можно у вольеров копытного ряда напротив Детского зоопарка.
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