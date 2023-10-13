В Киевском зоопарке устроят тыквенный уикенд для копытных: когда можно увидеть кормление животных. Фото и видео

В Киевском зоопарке продолжаются тыквенные уикенды. На выходных, 14 и 15 октября, оранжевыми тыквами попробуют копытные жители заведения.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Станьте свидетелем происшествия и увидеть других жителей заведения в выходные можно с 10:00 до 17:00 (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В Киевзоо продолжаются тыквенные уикенды. В эти выходные оранжевые тыквы будут смаковать копытные. И это не просто развлечения, а часть постоянного зоотехнического процесса по обогащению среды. Обновление в вольерах и изменения в меню – необходимое и полезное для животных, а к тому же чрезвычайно интересное для посетителей", – рассказали в пресс-службе.

Видео дня

Показательные кормления состоятся 14-15 октября:

12:00 – Камерунские козы и овцы, валлийские козы и ослы домашние;

12:30 - Вьетнамские свинки;

12:45 – Шотландский высокогорный скот;

13:00 – Яки.

Стать свидетелем происшествия можно у вольеров копытного ряда напротив Детского зоопарка.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке в семье бизона Варяга родилось аж два прекрасных теленка. Их назвали Ветер и Радуга.

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