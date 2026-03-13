Весеннее переселение: в зоопарке Киева на свое озеро вернулись величественные пеликаны. Фото и видео

В Киевском зоопарке на свое озеро вернулись пеликаны. Величественные птицы теперь радуются весенним солнышком и радушно встречают посетителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно ежедневно.

Что известно

"Возвращение пеликанов на воду – всегда особый момент, с которого начинается сезон весенних переселений в КиевЗоо", - говорится в сообщении.

В зоопарке добавили, что теперь можно увидеть, как пернатые радуются весеннему солнышку на своем озере возле Центрального входа. Для них созданы максимально комфортные условия – чистая водичка, каменистые берега, зеленые склоны, уютные места для отдыха и гнездовые платформы.

"Озеро пеликанов — одна из первых экспозиций, которую видят наши посетители, поэтому именно эти прекрасные птицы первыми приветствуют гостей зоопарка и заряжают отличным настроением", – добавили в пресс-службе.

