В Киевской области водитель, скрываясь от полиции ночью, протаранил электроопору: есть пострадавшие. Видео

В Белой Церкви Киевской области водитель легковушки Renault нарушил ПДД, а затем, пытаясь скрыться, на скорости протаранил электросопротивление. В результате ДТП пострадал владелец авто и его пассажир.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Нарушителю грозит до 3 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

По словам правоохранителей, на днях, около полуночи, в Белой Церкви патрульные полицейские заметили автомобиль Renault, водитель которого вел себя подозрительно. Требование правоохранителей об остановке он не выполнил, а наоборот, ускорил движение.

"Во время движения вождь нарушал ПДД, подвергая других участников дорожного движения опасностью, а затем въехал в электроопору. Правоохранители выяснили, что за рулем находился 35-летний местный житель, а рядом с ним находился 28-летний пассажир. Оба участники ДТП госпитализированы", – рассказали в пресс-службе.

По факту ДТП с пострадавшим открыто уголовное производство, следователи устанавливают, был ли правонарушитель пьяным за рулем.

Следует добавить, что в Киеве за первые 6 месяцев текущего года произошло 878 аварий с погибшими и травмированными. По сравнению с 2022 годом этот показатель увеличился почти на 70%.

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи села Мила Киевской области произошла авария с участием трех легковушек и микроавтобуса. В результате ДТП пострадали пассажиры последней машины.

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