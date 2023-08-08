В Киевской области произошла авария с участием трех легковушек и микроавтобуса: есть пострадавшие. Фото

Вблизи села Мила Киевской области произошла авария с участием трех легковых автомобилей и микроавтобуса. В результате ДТП пострадали пассажиры последней машины.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины ДТП установят следователи.

"Авария произошла вблизи села Мила, на автотрассе "Киев-Чоп". Как предварительно установили полицейские, 37-летний водитель Volkswagen Caddy не уступил дорогу попутному микроавтобусу Volkswagen LT. После чего автобус совершил столкновение с авто Renault, стоявшим впереди в очереди на разворот. А тот, в свою очередь, по инерции столкнулся с легковушкой Аudi", – рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП травмы получили пассажиры микроавтобуса. 54-летний мужчина с ушибом коленного сустава и 53-летний мужчина с травмой плеча были госпитализированы в больницу.

Следует добавить, что в Киеве за первые 6 месяцев текущего года произошло 878 аварий с погибшими и травмированными. По сравнению с 2022 годом этот показатель увеличился почти на 70%.

В Киевской области с января по июнь включительно произошло 768 ДТП (446 аварий в 2022 году за аналогичный период), в результате которых погибли 83 человека, а телесные повреждения получили 963 (575 граждан были травмированы за аналогичный период в 2022 году).

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Михайловка-Рубежовка Киевской области автомобиль BMW на скорости протаранил припаркованный Fiat, в свою очередь сбивший женщину и мужчину. Последних с травмами госпитализировали в больницу.

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