В Киевской области после атаки РФ поврежден частный дом: подробности от КОВА

В ночь на 29 марта страна-террорист РФ в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов есть повреждения.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Очередная ночная атака вражеских БПЛА в Киевской области. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", – рассказали в пресс-службе.

В Киевской ОВА уточнили, что в Вышгородском районе в одном из садовых обществ в результате падения обломков сбитых целей поврежден частный дом. Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Напомним, накануне вечером Россия ударила по Днепру. В результате атаки вспыхнул гостинично-ресторанный комплекс. В полночь сообщалось о четырех погибших и 19 пострадавших, среди которых – беременная женщина. К утру количество пострадавших выросло до 21 человека, 13 из них остаются в больницах.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска в ночь на 29 марта атаковали Украину ударными дронами. Силы ПВО сбили 94 "Шахеда", десятки БПЛА были локационно потеряны.

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