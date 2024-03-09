В Киевской области по случаю 210-й годовщины рождения Шевченко установили рекорд Украины. Фото и подробности

В Бородянке Киевской области был установлен рекорд по декламированию произведений величайшего украинского поэта Тараса Шевченко. Марафон длился четыре часа, а участие в нем приняли около 200 человек.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Творчество Кобзаря остаются актуальными и поныне.

"Киевщина установила рекорд по декламированию произведений величайшего украинского поэта Тараса Шевченко. Мероприятие, которое символически провели в Бородянке, уже вошло в Книгу рекордов Украины. По случаю 210-летия со дня рождения Тараса Шевченко также присоединился к марафону декламирования. Произведения Великого Кобзаря сегодня актуальны как никогда", – сообщил Кравченко.

По его словам, марафон длился четыре часа, а участие в нем приняли 193 участника – военные, представители власти, культурные и общественные деятели, творческие коллективы, школьники.

"Уважаем свою культуру, историю, литературу. Давайте поддерживаем друг друга ради Победы!", – добавил Кравченко.

Как сообщал OBOZ.UA, уже 210 лет прошло с того дня, когда родился украинский литератор, национальный герой Тарас Шевченко, а его "Боритесь – поборете", что стало крылатым, актуально и поныне. Поэт, ставший символом борьбы украинцев за свою свободу, теперь вдохновляет их потомков бороться за Независимость и территориальную целостность для Родины.

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