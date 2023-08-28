В Киевской области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности: известно подробности

В Киевской области с понедельника 28 августа синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Это продлится до 30 августа включительно.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Жители региона призвали быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

"В Киевской области 28-30 августа чрезвычайный уровень пожарной опасности" – предупредили синоптики.

В Укргидрометцентре добавили, что также объявлено об опасности в большинстве областей Украины, кроме Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Закарпатской, 28 августа и Черновицкой.

По словам синоптиков, чрезвычайная пожарная опасность – погодные условия, при которых сочетание высокой температуры воздуха и бездождевой (сухой) погоды приводит к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров, при наличии источников возгорания (открытого огня).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области в понедельник, 28 августа, переменная облачность, днем местами кратковременный дождь, гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +36°С.

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