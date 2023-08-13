В Киевской области нашли уникальный артефакт, который вымыло водой реки Десна. Фото

В Вышгородском районе Киевской области местный житель на берегу реки Десна обнаружил уникальный артефакт, который вымыло водой. Им оказалась старинная деревянная ловушка для запорного лова рыбы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Вышгородского историко-культурного заповедника. Находку зафиксировали и законсервировали.

"Жителем села Новоселки Вышгородского района Юрием на берегу Десны были обнаружены вымытые летними водами деревянные конструкции. После обращения господина Юрия к Заповеднику место находки было обследовано археологами и нашими сотрудниками. Расчищена конструкция из заостренных с одной стороны и переплетенных между собой плашек метры", – рассказали в пресс-службе.

В Заповеднике добавили, что, скорее всего, этот объект представлял собой ловушку для запорного лова рыбы – в свернутом виде. Специалисты провели фиксацию артефакта, после чего он был законсервирован. Его дальнейшая судьба решится в скором времени.

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