В Киевской области фермер во время полевых работ наткнулся на взрывоопасный предмет. Подробности и фото

В Броварском районе Киевской области фермер во время сельскохозяйственных работ обнаружил в поле боеприпас. Чтобы удалить взрывоопасную находку, на место происшествия, вызвали саперов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

По словам саперов, в селе Веселиновка Киевской области фермер встретил опасную находку во время подготовки поля к сельскохозяйственным работам. В почве он заметил большой ржавый предмет.

"На место происшествия прибыли пиротехники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Специалисты установили, что найденный предмет – это артиллерийский снаряд калибра 152 мм, который остался еще со времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области фермер при обработке земли обнаружил неразорванный элемент кассетного боеприпаса. Чтобы уничтожить взрывоопасную "находку", на место происшествия вызвали саперов.

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