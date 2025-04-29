В Киевской области фермер во время полевых работ нашел несдетонировавший элемент кассетного боеприпаса. Фото

В Бучанском районе Киевской области фермер при обработке земли обнаружил неразорванный элемент кассетного боеприпаса. Чтобы уничтожить взрывоопасную "находку", на место происшествия вызвали саперов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

По словам саперов, в Бучанском районе Киевской области, близ села Майдановка, местный фермер во время обработки земельного участка обнаружил взрывоопасный предмет.

"На место происшествия прибыли пиротехники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Специалисты идентифицировали находку как боевой элемент 9Н210 и уничтожили его на месте обнаружения с соблюдением всех мер безопасности", – уточнили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева местные жители обнаружили обломки ракеты типа "Точка-У". На место происшествия вызвали саперов, изъявших "находку".

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