В Киеве злоумышленник с ножом ограбил военного. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к разбойному нападению. Злоумышленник, угрожая военнослужащему ножом, отобрал его мобильный телефон и скрылся.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, во время патрулирования Святошинского района к участковым офицерам полиции обратился 24-летний военный. Он сообщил о том, что несколько минут назад на него напал неизвестный мужчина и ограбил.

"Полицейские выяснили, что нарушитель заметил потерпевшего на улице с телефоном в руках и решил им завладеть. Нападавший повалил мужчину на землю и, угрожая ножом, отобрал мобильный телефон и скрылся", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские оперативно нашли и задержали предполагаемого грабителя – им оказался 37-летний местный житель, у которого следователи изъяли похищенный гаджет. По факту разбоя, совершенного в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали двух ранее судимых иностранцев, которые, по информации следствия, причастны к разбойному нападению. Злоумышленники, угрожая гранатой, заставили прохожего перечислить на их карту деньги.

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