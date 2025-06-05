Угрожали гранатой: в Киеве иностранцы-рецидивисты ограбили прохожего. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали двух ранее судимых иностранцев, которые, по информации следствия, причастны к разбойному нападению. Злоумышленники, угрожая гранатой, заставили прохожего перечислить на их карточку деньги.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, на днях, около 23:30 часов, к ним обратился 34-летний мужчина, который сообщил о разбойном нападении. На проспекте Соборности к нему подошли двое неизвестных мужчин и, угрожая применением гранаты, заставили его перечислить на их счет 5 тысяч гривен.

"Неподалеку от места происшествия оперативники районного управления обнаружили камеры видеонаблюдения. С помощью работников управления уголовного розыска и уголовного анализа установили данные подозреваемых и маршрут их движения. Злоумышленниками оказались иностранцы в возрасте 34 и 41 года, которые уже привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и один из которых находится в международном розыске", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленников нашли и задержали в арендованных квартирах на территории района. Установлено, что дельцы угрожали мужчине имитационной гранатой. В частности, у одного из них изъята банковская карта, на которую жена потерпевшего перечислила деньги.

По факту разбойного нападения, совершенного в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали студента, который, по информации следствия, пытался ограбить обменный пункт, угрожая взорвать взрывчатку. Злоумышленник требовал 20 тысяч долларов США.

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