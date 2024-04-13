В Киеве заметили редкий Bentley Continental: их всего 1800 в мире. Подробности и фото

В Киеве заметили уникальный Bentley Continental Supersports, выпущенный всего 1800 машин. Купе способно разогнаться до 100 км/ч всего за 3,9 секунды и развить скорость до 329 км/ч.

Фотографии машины опубликовали на странице сообщества topcars_ua в соцсети Instagram. Автомобиль был припаркован в Пассаже, где расположены самые дорогие магазины города.

Так, в центре Киева на Крещатике заметили Bentley Continental GT в модификации Supersports на европейские номера. С 2009 по 2011 год производитель всего выпустил только 1800 купе таких машин. Это была самая мощная и быстрая версия модели первого поколения и новой она стоила 270 тысяч долларов США.

Эта модель Bentley оснащена 6,0-литровым W12 с турбонаддувом, который выдает 630 л. и 800 Н∙м. С 6-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с, а максимальная скорость составляет 329 км/ч.

Как сообщал OBOZ.UA, на улицах столицы Украины заметили самый мощный и дорогой электромобиль BMW i7 M70. Чтобы разогнаться до 100 км/ч машине, стоимость которой составляет 6 миллионов гривен, нужно всего 3,7 секунды.

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