В Киеве загорелся генератор: огонь перекинулся на фасад многоэтажки. Фото и видео

В Святошинском районе Киева возле одного из домов загорелся генератор. ЧП произошло на проспекте Берестейском.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возникновения пожара установят правоохранители.

Что известно

По словам спасателей, в четверг, 25 декабря, в 7:44 им поступило сообщение о пожаре в Святошинском районе столицы на проспекте Берестейском.

"По прибытии на место было установлено, что возникло возгорание генератора с распространением на фасад жилого дома. Пожар локализовали в 7:59 на площади 5 кв. м. и в 08:03 – ликвидировали", – уточнили в пресс-службе.

На месте работала 1 единица специальной пожарно-спасательной техники, а также 4 человека личного состава. К счастью, жертв и пострадавших нет.

