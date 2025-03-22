В Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха: что известно

В Киеве в субботу, 22 марта, утром зафиксировали ухудшение состояния воздуха. Предварительно причиной повышения уровня загрязненности является накопление пыли.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Жителям столицы лучше пока отказаться от прогулок.

"В Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются метеорологические условия (в частности, низкая скорость ветра), что способствует накоплению и содержанию вредных примесей в приземном воздухе", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды. Если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Следует отметить, что следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно по ссылке (нажмите для перехода) и в приложении Киев Цифровой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в субботу, 22 марта, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.

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