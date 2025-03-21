Без осадков и до +16°С: прогноз погоды по Киевской области на 22 марта

В Киевской области в субботу, 22 марта, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 22 марта на территории Киевщины. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 11-16°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С тепла, днем 14-16°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 22 марта в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков.

Напомним, февраль 2025 стал одним из самых сухих в Киеве с начала наблюдений. Последний месяц зимы занял 8 место.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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