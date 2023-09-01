В Киеве зафиксировали 12 температурных рекордов: синоптики подвели итоги августа

В Киеве в августе 2023 года было зафиксировано 12 температурных рекордов. Теплее всего в городе было 29 числа, когда максимальная температура после полудня достигла +35,9°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Прошедший месяц вошел в десятку самых сухих в столице с 1891 года.

"Итоги жаркого и сухого августа в столице. По данным наблюдений метеостанции ЦГО среднемесячная температура воздуха в августе в Киеве равнялась +23,8°С, что на 3,4°С выше климатической нормы. За месяц в столице было зафиксировано 12 температурных рекордов , 11 из которых пришлись на период с 27 по 30 августа", – рассказали синоптики.

В рейтинге самых теплых август 2023 занял второе место. Самым жарким за время проведения наблюдений остается август 2010 (24,6 ° С).

Холоднее всего в столице было 10 августа, когда минимальная температура под утро снизилась до +13,6°С, а самое теплое – 29 августа, когда максимальная температура после полудня достигла +35,9°С, установив таким образом температурный рекорд для этого дня.

Осадков на проспекте Науки, 37 выпало всего 19 мм, или 34% климатической нормы.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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