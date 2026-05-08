В Киеве задержали 'сотрудников СБУ', которые выманили у пенсионерки почти $29 тысяч. Фото и видео

В Киеве разоблачили двух мужчин, которые, по информации следствия, причастны к мошенничеству. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников СБУ, обманули пенсионерку на 28 тысяч долларов США.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

Так, правоохранители установили, что 75-летней киевлянке через один из мессенджеров позвонил неизвестный и представился работником спецслужбы. Он заявил, что женщина якобы подозревается в финансировании страны-агрессора РФ и начал запугивать уголовной ответственностью.

"В частности, пенсионерке устроили "онлайн-допрос" и даже подключили к разговору "полковника СБУ". Тот заверил, что необходимо провести "проверку" имущества и средств женщины, после чего их обещали вернуть. Киевлянка подготовила 28 700 долларов и 100 евро и отправилась на встречу. В условленном месте ее ждали двое парней, которым она передала деньги", - уточнили в пресс-службе.

Полицейские установили личности злоумышленников и задержали их. Во время обыска в их домах нашли и изъяли мобильные телефоны,18 тысяч гривен, 2 900 долларов и 50 евро. Задержанным сообщили о подозрении по факту мошенничества.

На время следствия суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1,2 млн и 2 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции разоблачили жителя Киева, который, по информации следствия, выманивал у волонтеров деньги под видом приобретения дронов для ВСУ. В общем, мошенник "заработал" 1,5 млн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!