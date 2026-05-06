В Киеве задержали серийного вора-иностранца: 'работал' в двух районах города. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к серии краж. Иностранец просил водителей-экспедиторов, которые возвращались с продовольственных ярмарок, подвезти его и во время поездки похищал у них деньги, полученные за товар.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Серия краж

По словам правоохранителей, к ним поступили сообщения от водителей-экспедиторов о краже 105 тысяч и 70 тысяч гривен из рабочих автомобилей в Соломенском и Деснянском районах Киева.

Полицейские установили, что к совершению преступлений может быть причастен 56-летний иностранец. Его разыскали и задержали – при осмотре вещей мужчины было обнаружено 70 тысяч гривен похищенных средств.

"Правоохранители выяснили, что злоумышленник подыскивал на ярмарках и базарах экспедиторов, которые только что получили выручку. Затем он шел за ними к автомобилю, знакомился и просил подвезти. Уже в дороге фигурант выяснял, где именно хранятся средства, и, отвлекая внимание водителя, похищал их. После этого просил остановить авто и быстро исчезал", – добавили в пресс-службе.

Следователи установили причастность мужчины к совершению не менее двух эпизодов краж в разных районах столицы. Иностранцу сообщили о подозрении по факту кражи, совершенной повторно в условиях военного положения (по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины).

