В Киеве задержали мужчину, сжигавшего авто военных на заказ. Подробности и фото

В Киеве задержали мужчину, который, по информации следствия на заказ сжег 7 автомобилей в столице. Злоумышленником оказался ранее судимый местный житель.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, они разоблачили мужчину, который с декабря 2025 года по начало января 2026 года путем поджога уничтожил семь автомобилей на территории Соломенского района. Им оказался 35-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

"Следствием установлено, что с нарушителем через мессенжер связался неизвестный, который предложил за денежное вознаграждение поджигать автомобили военных. Следовательно, подозреваемый с помощью легковоспламеняющегося вещества поджег семь автомобилей на территории Соломенского района", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, не все из машин, которые злоумышленник уничтожал, использовались защитниками Украины. Последние два авто были бизнес-класса – пытаясь получить вознаграждение, мужчина снял с них номерные знаки, изменив их на военные, поджег и зафиксировал возгорание для заказчика.

Полицейские задержали нарушителя – во время обыска по месту его проживания был изъят ряд вещественных доказательств, подтверждающих его причастность к серии поджогов. По данному факту ведется досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые, по информации следствия, причастны к поджогам. Злоумышленники, надеясь на большое вознаграждение, сожгли Porsche Cayenne и, случайно, Range Rover на Новопечерских Липках.

