В Киеве задержали коллаборационистку: внедряла 'образовательные стандарты' РФ во временно оккупированном Крыму. Фото

Сотрудники СБУ задержали в Киеве коллаборационистку. Злоумышленница внедряла "образовательные стандарты" РФ во временно оккупированном Крыму.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемая находится под стражей, ей грозит тюремное заключение.

Что известно

"Контрразведка Службы безопасности задержала в Киеве еще одну чиновницу-коллаборационистку. Ею оказалась руководительница захваченной школы во временно оккупированной Ялте, которая вводила в этом заведении "образовательные стандарты" РФ. Кроме этого, злоумышленница навязывала ученикам и их родителям кремлевскую пропаганду, в частности героизировала рашистов и оправдывала их преступления против Украины", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что сотрудники СБУ задержали злоумышленницу, когда она прибыла в Киев, чтобы навестить родственников. Как установило расследование, она въехала в Украину через третьи страны и вскоре по такому же маршруту планировала вернуться в Крым для продолжения работы на оккупационную администрацию РФ.

По материалам дела, женщина пошла на сотрудничество с врагом еще в 2014 году после захвата украинского полуострова. Тогда она была директором одного из общеобразовательных учебных заведений в Ялте и фактически сразу поддержала РФ.

За это оккупанты поручили ей руководить местной школой, чтобы "переформатировать" учебно-воспитательный процесс по "стандартам" Кремля. Для этого злоумышленница регулярно проводила агитационно-массовые мероприятия, во время которых навязывала школьникам и их родителям "тезисы" московской пропаганды.

"На так называемых "линейках" коллаборантка популяризировала кремлевский режим и выступала за его распространение. Задержание фигурантки произошло в ее съемной квартире в Киеве. При обыске у нее обнаружены российские паспорта и смартфоны с доказательствами сотрудничества с врагом", – отметили в пресс-службе.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали в Киеве киллера ФСБ РФ. Злоумышленник пытался убить офицера ГУР МО Украины в центральной части города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!