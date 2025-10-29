В Киеве задержали бывшего военного инструктора-иностранца, который работал на ФСБ. Подробности, фото и видео

Сотрудники СБУ задержали в Киеве бывшего военного инструктора-иностранца, который, по информации следствия, работал на ФСБ. Злоумышленник, в частности, передавал оккупантам координаты учебных центров ВСУ, где он тренировал мобилизованных.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Контрразведка и следователи Службы безопасности задержали в Киеве зарубежного агента ФСБ. Им оказался завербованный рашистами бывший военный инструктор из одной из европейских стран. По материалам дела, этот иностранец передавал врагу служебную информацию о Силах обороны Украины и готовился к совершению терактов", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности, в начале 2024 года иностранец, имея профессиональные навыки по огневой и тактической подготовке, прибыл в наше государство, чтобы работать инструктором по подготовке мобилизованных.

Через несколько месяцев он прекратил эту работу и для получения "легких заработков" начал предлагать свои услуги российским спецслужбам. Для этого он оставлял "объявления" в различных прокремлевских интернет-группах.

Впоследствии на него вышел сотрудник ФСБ, который после вербовки начал ставить иностранцу задачи. Среди прочего, было установлено, что агент передал врагу информацию об иностранных инструкторах Сил обороны, с которыми он общался ранее. А также координаты учебных центров ВСУ на юге Украины, где он тренировал мобилизованных.

Для подготовки к выполнению следующих задач оккупанты прислали ему инструкцию для изготовления самодельного взрывного устройства, а также координаты тайника, из которого он достал пистолет с двумя снаряженными магазинами. Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила вражеского пособника, задокументировала его преступления и задержала по месту временного проживания в столице Украины.

Как уточнили в пресс-службе Офиса генпрокурора, злоумышленником оказался гражданин Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – за одно из заданий он получил 6 тысяч долларов США.

Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенного в условиях военного положения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и его дополнительной квалификации, а злоумышленник находится под стражей.

