В Киеве за одну гривню можно оформить цифровую транспортную карту и получить бесплатные поездки: инструкция

В Киеве началась кампания по популяризации безналичных расчетов. В рамках этой инициативы можно будет оформить цифровую транспортную карту за одну гривню и получить бесплатные поездки.

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Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Оленич, передает пресс-служба КГГА. Акция продлится два месяца.

По его словам, в рамках кампании популяризации безналичных расчетов граждане могут получить цифровую транспортную карту в приложении "Киев Цифровой" и 500 тысяч бесплатных поездок. Каждый новый пользователь получит пять бесплатных поездок.

Для участия в кампании необходимо обновить приложение и приобрести карту в мобильном приложении, оплатив покупку картой Mastercard любого украинского банка. При этом ее стоимость будет составлять 1 грн вместо 40 грн.

"После оплаты цифровая карта автоматически привязывается к банковской карте Apple или Google Wallet и к устройству, с которого произвели оплату. Цифровая карта будет работать только на том смартфоне, с которого ее приобрели", – уточнили в пресс-службе.

Чтобы воспользоваться бесплатной поездкой, необходимо поднести смартфон с банковской картой, с которой была оплачена цифровая транспортная карта, к валидатору в общественном наземном транспорте, и поездка автоматически будет подтверждена.

Кампания продлится до 4 ноября 2023 года, или до даты использования бюджета рекламной акции в полном объеме.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 1 сентября до конца июня снова стал бесплатным проезд для учащихся. Для этого школьникам необходимо только валидировать свой ученический билет в транспорте.

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