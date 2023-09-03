В Киеве проезд для школьников снова стал бесплатным: как заказать ученический билет
В Киеве 1 сентября до конца июня снова стал бесплатным проезд для учащихся. Для этого школьникам необходимо только валидировать свой ученический билет в транспорте.
Об этом сообщили в пресс-службе мобильного приложения "Киев Цифровой". Если у ребенка нет билета, родители могут заказать его.
"С 1 сентября по конец июня общественный транспорт в Киеве для учащихся снова безоплатным. Для этого школьникам необходимо только валидировать свой ученический билет в транспорте", – рассказали разработчики.
Чтобы заказать электронный ученический родителям нужно:
- зарегистрироваться в системе (нажмите на ссылку);
- найти данные о своем ребенке и присоединить его карту к своей учетной записи;
- добавить/заменить фото ребенка;
- сформировать заказ электронного носителя учащегося билета и получить счет на оплату;
- оплатить заказ (онлайн или через банковское учреждение).
"Вам не нужно никуда ехать – когда учащийся будет готов, его доставят в заведение, где учится ребенок. Не забудьте проверить срок действия ученического вашего ребенка", – добавили разработчики.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве абсолютное большинство школ города приступило к работе в очном формате. В этом году учиться офлайн пошли 240 тысяч школьников.
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