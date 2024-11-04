В КГГА рассказали о последствиях сильного ветра и непогоды в Киеве. Подробности и фото

В Киеве в понедельник, 4 ноября, из-за непогоды и сильного ветра обнаружено 20 поврежденных и 37 поваленных деревьев. Кроме того, спасатели выезжали на вызовы из-за демонтажа аварийных конструкций на крышах и фасадах домов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на "Киевзеленстрой". Информации о пострадавших, к счастью, пока не поступало.

"Из-за непогоды и сильного ветра в столице обнаружено 20 поврежденных и 37 поваленных деревьев. Для ликвидации последствий ненастья задействованы техника и работники аварийно-диспетчерской службы коммунального объединения, бригады коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений районов столицы. Они убирают деревья и ветки, мешающие или опасные для транспорта и пешеходов", – рассказали в КГГА.

В пресс-службе добавили, кроме этого, спасатели КАРС "Киевская служба спасения" убирали поваленные деревья в разных районах столицы и демонтировали аварийные конструкции на крышах и фасадах домов, поврежденные в результате сильных ветров.

Напомним, в столице и Киевской области в понедельник, 4 ноября, небольшой дождь, по области местами с мокрым снегом, порывы ветра 15-20 м/с. Воздух в регионе максимально прогреется до +9°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве из-за сильных порывов ветра 1 ноября временно приспускали главный флаг Украины.

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