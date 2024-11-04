Без осадков и до +8°С: прогноз погоды по Киевской области на 5 ноября

В Киеве и Киевской области во вторник, 5 ноября, облачно с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +8°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 5 ноября по Киевской области. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 0-5°С мороза, днем 3-8°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С мороза, днем 5-7°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 5 ноября в Киеве облачный день и пасмурный вечер придут на смену ясному утру. Без осадков.

Как сообщал OBOZ.UA, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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