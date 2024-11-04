Дождь с мокрым снегом и порывы ветра: прогноз погоды по Киевской области на 4 ноября

В Киевской области в понедельник 4 ноября небольшой дождь, по области местами с мокрым снегом, порывы ветра 15-20 м/с. Воздух в регионе максимально прогреется до +9°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 4 ноября по Киевщине. Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, по области местами с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура 4-9°С, в Киеве 5-7°С тепла", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +6°С…+8°С; Мироновка +6°С…+8°С; Фастов +5°С…+7°С; Яготин +5°С…+7°С; Барышевка +5°С…+7°С; Борисполь +5°С…+7°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 4 ноября пасмурная погода будет держаться в Киеве не весь день – вечером небо станет чистым и ясным. Утром – мелкий дождь, но вскоре он должен прекратиться. Днем и вечером осадки не ожидаются.

Как сообщал OBOZ.UA, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

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