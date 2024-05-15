В Киеве введены графики аварийных отключений света: в КГВА назвали причину

В Киеве в среду, 15 мая, с утра введены графики аварийных отключений света для населения. Это было сделано из-за того, что до сих пор сохраняется значительный дефицит электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Жителей столицы призвали экономно потреблять энергию.

"Энергообеспечение Киева. Ситуация в энергосистеме остается сложной. Сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Поэтому по распоряжению Укрэнерго уже с утра введены графики аварийных отключений для населения. Энергетики приложат максимум усилий по восстановлению стабильной работы энергосистемы. Но мы все – и жители Киева, и бизнес и промышленность должны помогать своей экономией!", – призвали в КГВА.

Со своей стороны, в Киевской городской государственной администрации отметили, что ограничения энергоснабжения в столице пока незначительны и не влияют на жизнедеятельность города

"Как сообщило НЭК "Укрэнерго", контролируемые аварийные отключения вводятся для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины, в том числе и в столице. Энергопитание объектов критической инфраструктуры пока не ограничивается", – подчеркнули в КГГА.

Кроме того, городские власти призвали бережливо потреблять электроэнергию:

Бытовые потребители: не включайте все мощные электроприборы одновременно, перенесите стирку на ночь, выключайте свет в пустых помещениях;

не включайте все мощные электроприборы одновременно, перенесите стирку на ночь, выключайте свет в пустых помещениях; Бизнес и промышленность: уменьшите освещение торговых залов и использование энергоемкого оборудования, просмотрите производственные процессы, максимально привлекайте импорт для гарантированного избегания отключений и усиления устойчивости энергосистемы.

Напомним, вечером во вторник, 14 мая, по всей Украине были введены аварийные отключения света. Причиной тому стало резкое увеличение потребления электроэнергии, с которым энергосистеме не удалось справиться.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 15 мая из-за похолодания "Укрэнерго" ввело аварийные отключения света по всей стране. От электроэнергии отключили часть потребителей (как население, так и бизнес). Отключение применили с 6.40 до 9.00. Следующее пиковое потребление с возможным отключением ожидается вечером.

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