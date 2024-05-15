В Украине впервые за год ввели масштабные экстренные отключения света: для кого ограничения будут действовать в течение суток

В Украине вечером 14 мая из-за похолодания "Укрэнерго" ввели экстренные отключения света по всей стране. От электроэнергии была отключена часть потребителей (в некоторых регионах около 10%). Графики действовали до 00:00.

Об этом говорится в разъяснениях энергокомпаний. "Причина – значительный дефицит электроэнергии в системе вследствие российских обстрелов и роста потребления из-за похолодания. Завтра, 15 мая, для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать на протяжении всех суток – с 00:00 до 24:00", – объясняют в "Укрэнерго" .

В ДТЭК пояснили, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, - не действуют. Если ситуация не изменится, отключения для населения могут снова ввести вечером 15 мая.

Что уже сейчас должен делать каждый

Потенциал для экономии в Украине значителен. Эффективное потребление могло значительно сократить объемы, и если не спасти от отключений, то хотя бы значительно сократить их продолжительность. В "Укрэнерго" просят каждого украинца экономить ток хотя бы в течение трех часов в сутки: с 20:00 до 23:00.

В этот период важно:

не пользоваться мощными энергоприборами (обогревателями, кондиционерами, стиральными машинами, сушилками, утюгами, электрическими духовыми шкафами и т.п.). Перенесите потребление на более позднее (после 23:00) или раннее (до 20:00) время;

(обогревателями, кондиционерами, стиральными машинами, сушилками, утюгами, электрическими духовыми шкафами и т.п.). Перенесите потребление на более позднее (после 23:00) или раннее (до 20:00) время; отказаться от "фонового потребления". Свет, телевизор, несколько компьютеров – многие приборы в квартире вечером часто работают "фоново". Это привычное для многих потребление фактически "даром" сжигает электроэнергию;

Свет, телевизор, несколько компьютеров – многие приборы в квартире вечером часто работают "фоново". Это привычное для многих потребление фактически "даром" сжигает электроэнергию; установите себе двухзонный счетчик. Тогда в период с 23:00 до 07:00 вы сможете платить за электроэнергию по вдвое более низкому тарифу. Это создаст стимул экономить электроэнергию в период пикового потребления не только для поддержки энергосистемы, но и для собственной экономии.

Также традиционно энергетики советуют покупать только энергоэффективную технику (класс энергоэффективности "А" и выше), заменить все лампы энергоэффективными, установить датчики движения. Главное же, что стоит помнить каждому: если вы самостоятельно не ограничите свое потребление с 20.00 до 23.00, то по всей вероятности, свет вам просто будут отключать по графику.

Как ранее писал OBOZ.UA, Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам заявляет, что никаких работ по повышению тарифа на электроэнергию в мае не проводят. При этом решение должно приниматься правительством, а не Нацкомиссия.

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