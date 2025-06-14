В Киеве временно закрыли одну из центральных станций метро: что известно

В Киеве в субботу, 14 июня, временно закрыли на вход и выход станцию метро "Театральная". Кроме того, не работает пересадка на станцию "Золотые Ворота".

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. О возобновлении работы станции сообщат дополнительно.

"В связи с проведением мероприятий станция метро "Театральная" временно закрыта на вход и выход. Поезда следуют мимо станции без остановки. Также временно не работает пересадка между станциями "Театральная" и "Золотые ворота", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что изменения будут действовать до завершения мероприятий. В "Киевском метрополитене" извинились за временные неудобства и благодарят за понимание.

Со своей стороны в Киевской городской военной администрации добавили, что также, в связи с проведением мероприятий, будут действовать временные ограничения/перекрытия движения для транспортных средств по отдельным улицам Киева.

Перекрытие:

ул. Б. Хмельницкого (от ул. Крещатик до Терещенковской);

ул. Е.Чикаленко (от б-ра Т.Шевченко до ул. Прорезной).

Также возможно перекрытие на улицах Крещатик, бульваре Тараса Шевченко, Владимирской, Михайловской, Прорезной и Владимирском проезде.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве ориентировочно до конца 2025 года на мосту через реку Десенка частично ограничили движение транспорта. Специалисты проведут здесь ремонтные работы.

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