В Киеве временно будут ограничивать освещение парков и скверов: что известно

В Киеве в результате постоянных террористических атак РФ возник дефицит электроэнергии. Из-за этого в городе временно будут ограничивать освещение парков и скверов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В городе действуют экстренные отключения света.

Что известно

"Из-за дефицита электроэнергии в столице приняли решение поэтапно ограничивать и выключать наружное освещение в парках и скверах – для рационального использования энергоресурсов", – говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, что в вечернее время до начала комендантского часа и после его завершения:

светодиодные фонари работают в энергосберегающем режиме – до 20% мощности;

другие светильники включают частично – примерно 30% от общего количества.

Во время комендантского часа наружное освещение в городе будут выключать полностью.

В Департаменте транспортной инфраструктуры объяснили, что большинство светильников в парках и скверах – устаревшие и не имеют возможности регулировать яркость. В условиях ограниченного энергоснабжения их эксплуатация нецелесообразна, поэтому освещение таких локаций будут выключать полностью.

"Отключение происходит поэтапно и преимущественно вручную – специалисты КП "Киевгорсвет" работают так, чтобы сохранить освещение улиц и основных магистралей", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 24 января, страна-агрессор начала очередную атаку на Украину, запустив более сотни дронов-камикадзе. Также с бортов стратегической авиации противника были выпущены ракеты, в том числе по Киеву и области.

