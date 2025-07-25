В Киеве врач продавала уклонистам фиктивные справки для оформления инвалидности. Подробности и фото

Сотрудники СБУ разоблачили и ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации. Среди злоумышленников была врач, которая привлекла к "бизнесу" шестерых медиков, и торговала фиктивными справками для оформления инвалидности.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Что известно

"Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации. Так, в Киеве разоблачили чиновницу из "Украинского научно-практического центра экстренной медпомощи и медицины катастроф" Министерства здравоохранения, которая торговала фиктивными справками для оформления инвалидности", – говорится в сообщении.

Как отметили в Службе безопасности, к незаконной деятельности злоумышленница привлекла шестерых врачей, которые организовывали уклонистам фейковое стационарное "лечение" для оформления истории болезни. Правоохранители задержали чиновницу Минздрава "на горячем", когда она получала новый транш взятки за поддельные документы.

Кроме того, в Киевской области разоблачены пять администраторов Telegram-каналов, которые "подсвечивали" локации мобильных групп ТЦК и правоохранителей. Также задержан водитель такси, который на своей странице в TikTok призвал обходить маршруты движения представителей военкоматов, координаты которых "сливал" в соцсеть.

Что грозит злоумышленникам

По этим фактам открыты уголовные производства, а всем фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители разоблачили еще одну схему переправки военнообязанных за границу. В Киеве владелец барбершопа за вознаграждение помогал мужчинам убегать от мобилизации.

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