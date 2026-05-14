В Киеве во время российской атаки был уничтожен офис оборонной компании Skyeton

Во время очередной комбинированной атаки РФ по Киеву в ночь на 14 мая был уничтожен офис компании Skyeton. Она занимается производством и поставкой поставок беспилотных технологий Силам обороны Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе компании на странице в соцсети Facebook. Там пообещали продолжить свою работу для победы нашей страны.

Что известно

"В результатесегодняшней российской атаки был уничтожен наш киевский офис. Мы понимали, что рано или поздно Skyeton станет целью для россиян, поэтому были к этому готовы и релокували производственные мощности в разные части нашей страны и за границу", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что компания продолжит свою работу и поставки беспилотных технологий Силам обороны Украины, "чтобы приблизить день, когда мы и наши близкие наконец будем в безопасности и под мирным небом на своей земле".

Российская атака

В ночь на четверг, 14 мая, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на Киев. Враг сначала направил на город ударные дроны, а затем запустил баллистические и крылатые ракеты. Известно о пострадавших, к сожалению, есть погибшие.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 14 мая российская террористическая армия нанесла многочисленные удары по гражданской инфраструктуре Киева. В результате вражеского обстрела в Дарницком районе столицы зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом.

