В Киеве во время российского обстрела были повреждены здания и сооружения КПИ. Фото

В Киеве в ночь на 17 июня, в результате террористической атаки РФ повреждения получили здания и сооружения КПИ им. В частности, корпус, закладки фундаментов которого 1 июня 1898 года начали сооружение университета.

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Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения в социальной сети Facebook. Стоимость восстановительных работ пока не известна.

"В ночь на 17 июня 2025 года Киев подвергся очередному массированному комбинированному налету вражескими дронами, крылатыми ракетами и баллистикой, в результате которых есть много пострадавших и, к сожалению, погибших. Во время атаки повреждения получили здания и сооружения КПИ им. Игоря Сикорского, в частности, в историческом здании учебного корпуса №4, закладки фундаментов которого 1 июня 1898 года начали сооружение университета", – говорится в сообщении.

На опубликованных учебным заведением фото можно увидеть, что, в частности, в корпусах взрывной волной выбило окна.

Напомним, российская ракета, которая во время обстрела попала в многоэтажку 17 июня, прошла все этажи - вплоть до подвала. В результате произошло обрушение конструкций здания до уровня второго этажа.

Кроме того, в Киеве на Нивках, где одна из российских ракет попала в дом, экстренные службы находят части кассетных боеприпасов, которые направлены на максимальное поражение гражданских. Это очередное свидетельство геноцида, который совершает страна-агрессор против украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 17 июня, враг атаковал Киев "Шахедами", а затем и ракетами. Последствия зафиксированы в более двадцати локациях в восьми районах города.

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