В Киеве во время пожара в многоэтажке спасли пять человек: к сожалению, есть погибший. Фото и видео

В Шевченковском районе Киева произошел пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня сотрудники ГСЧС с помощью спецтехники спасли пять жителей, к сожалению, есть погибший.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства трагического случая установят правоохранители.

Что известно

Как рассказали спасатели, во вторник, 12 августа, в 13:50 к ним поступило сообщение о пожаре в жилом доме на проспекте Берестейском в Шевченковском районе Киева.

"На месте установлено, что огнем охвачена квартира на четвертом этаже 8-этажного дома. В ходе тушения из соседних квартир были спасены пять человек, из них двое с помощью коленчатого автоподъемника. К сожалению, в результате происшествия погиб один человек, тело которого было найдено в квартире, где произошел пожар", – добавили в ГСЧС.

В пресс-службе уточнили, что в 15:11 пожарные локализовали пожар на площади 80 квадратных метров и в 15:21 – ликвидировали.

